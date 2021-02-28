Виктор Медведчук: Отказ Украины от вакцины "Спутник V" продемонстрировал преступную ограниченность власти

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Отказавшись от покупки российской вакцины "Спутник V" и, более того, от уникальной возможности наладить ее производство в Украине, власть продемонстрировала преступную ограниченность, наплевав на интересы граждан, ежедневно подвергающихся смертельной опасности, и лишив свой народ эффективной защиты от коронавирусной инфекции в условиях пандемии. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал народный депутат, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в октябре. Он пообещал оказать помощь и предоставить вакцину "Спутник V" Украине. Но власть промолчала. Тогда я договорился с российским руководством о производстве этой вакцины в Украине, на харьковском предприятии, ‒ напомнил политик. ‒ И отказываться сегодня не просто от вакцины, а от ее производства – это ограниченность власти. Причем, я бы сказал, преступная ограниченность, направленная против интересов людей".

Медведчук отметил, что вакцина "Спутник V" ‒ одна из самых популярных сегодня в мире. Она находится в числе лидеров по эффективности наряду с такими вакцинами, как, например, Pfizer. Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в 30 странах и многие государства налаживают ее производство. А Украина, руководствуясь исключительно политическими мотивами, отказалась обеспечить своих граждан эффективным инструментом защиты от коронавируса. При этом с огромными потугами и только сейчас власть сумела завезла в страну индийскую вакцину.

"Делаются попытки завезти хоть что-то в Украину. Завезли в ограниченном количестве ‒ 400 тыс. доз вакцины. Это лишь на 200 тыс. населения. Причем индийский вариант вакцины AstraZeneca. Что опять-таки свидетельствует об утопичности и ограниченности власти, ‒ сказал Виктор Медведчук. – Украине предлагали одну из лучших вакцин в мире ‒ "Спутник V", которую используют сегодня уже европейские страны и авторитет которой в борьбе с коронавирусом общепризнан. Но Украина отказалась только из-за политических мотивов".

По мнению народного депутата, таким образом власть Украины поставила политику выше интересов рядовых граждан, подвергнув опасности здоровье и жизнь украинцев.

"Тут излишни какие-либо комментарии. Власть не думает о людях и демонстрирует свою ограниченность в этом вопросе", ‒ заявил Виктор Медведчук.