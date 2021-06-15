Виктор Медведчук обжаловал в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук обжаловал в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
"Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность. Принимая во внимание последнее заявление Верховного Комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ несложно предугадать. Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству. Дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, а значит, решения долго ждать не придётся", - написал он в сообщении.