Виктор Медведчук: Объективную оценку действиям власти и оппозиции дадут украинцы на выборах

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действующая власть пытается повысить свой рейтинг за счет дешевого пиара на преследовании оппозиции. Насколько такой метод эффективен ‒ покажут украинцы своими голосами на выборах. Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает "Капитал".

Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила не ориентируются на пиар и поддержку избирателей, добытую такими методами, какими пользуется власть Зеленского.

"Мы не ориентируемся на пиар, мы не ориентируемся на дивиденды, добытые вот такими путями, потому что это дешевый пиар. Надо делать и удовлетворять интересы людей, надо снижать тарифы, надо устанавливать мир, надо защищать людей от нарушений Конституции", – сказал Виктор Медведчук.

Также он уточнил, что президент и его команда вместо решения важных для страны вопросов занимаются легализацией правового произвола.

"Вместо этого внедрен и действует механизм внесудебной расправы, незаконно принимается закон о санкциях в отношении граждан Украины, в отношении украинских юридических лиц. То есть полный произвол в данной ситуации продолжает иметь место, и этот произвол на сегодняшний день легализуется заявлениями и действиями президента и его команды", – подчеркнул лидер ОПЗЖ.

Он также заверил, что оппозицию запугать не удастся. А кроме того, отметил, что объективную оценку действиям как власти, так и оппозиции дадут украинцы во время выборов, и допустил, что они могут быть и внеочередными.

"Запугать нас точно у них не получится. А насчет увеличения рейтинга – это к людям. Люди должны понимать, что собой представляет власть. Люди должны осознавать, что представляет собой оппозиция, и делать соответствующие выводы как минимум на очередных или внеочередных выборах – как парламентских, так и президентских", – сказал Виктор Медведчук.

Напомним, 21 мая Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на домашний арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и оставил меру пресечения без изменений.

Как известно, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. По решению суда политик должен пребывать под круглосуточным домашним арестом.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее председателя – Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду принимать участие в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, которые доверили мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.