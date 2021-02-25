Виктор Медведчук: Невыполнение Минских соглашений – это путь в никуда

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власти Украины должно хватить мудрости не допустить обострения ситуации на Донбассе. И именно следование Минским соглашениям позволит в конечном итоге вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. Такое мнение в эфире канала "Россия-24" высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я думаю, что хватит трезвого ума не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня, ‒ заявил он. – Хотя обстрелы с двух сторон продолжаются и количество этих нарушений увеличивается ежедневно, есть вспышки, но относительно режим прекращения огня все же существует. И я думаю, что власти (я имею в виду украинскую сторону) хватит ума удержать ситуацию, чтобы она не вышла из-под контроля".

Политик указал на безальтернативность Минских соглашений.

"Надеюсь, не будет того, что отдельные представители власти называют "вариант Б", ‒ выхода из Минских соглашений, невыполнения Минских соглашений. Это все – путь в никуда. Путь, который может привести к потере Донбасса, потере и неконтролируемой территории, и тех граждан Украины, которые там проживают", ‒ отметил Виктор Медведчук.