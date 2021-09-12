Виктор Чёрный: Для нашей власти обмен пленными – это циничная политическая игра

Виктор Черный Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власть не заинтересована в освобождении из плена украинских граждан, для нее собственный пиар важнее жизни сограждан. Так прокомментировал заявление президента о возможном обмене пленными в случае проведения новой нормандской встречи народный депутат от ОПЗЖ Виктор Черный.

По словам парламентария, нынешняя власть только на публику печется о судьбе пленных.

"Вспомните, как зимой из ОРДЛО предлагали просто передать Украине четырёх удерживаемых там женщин и как власть категорически отказалась, поскольку им "мешало" посредничество Виктора Медведчука, против которого уже планировались репрессии. Все знают, что благодаря главе Политсовета ОПЗЖ более тысячи украинских граждан были успешно возвращены в Украину", – подчеркнул нардеп.

По мнению Черного, президент категорически отказывается принимать какие-либо реальные усилия для освобождения удерживаемых граждан.

"Зато глава государства может в Белом доме демонстрировать списки 450 (!) человек, призывая США оказать посредничество. Дешевый пиар", – подчеркнул Виктор Черный.

Политик считает, что Владимир Зеленский привязывает обмен к нормандской встрече только потому, что перспективы ее проведения туманны.

"Первая и последняя нормандская встреча, в которой участвовал наш нынешний президент, была почти два года назад. И не секрет, что все обязательства, под которыми Владимир Зеленский поставил свою подпись так и остались на бумаге", – справедливо заметил политик.

"А между тем, я уверен, что люди, которые годами ждут освобождения, и которых Зеленский обещал вызволить, как только придет к власти, уже просто теряют всякую надежду", – подытожил Виктор Чёрный.