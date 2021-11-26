Виктор Черный: Деятельность Медведчука беспокоит Зеленского больше, чем катастрофическая социально-экономическая ситуация в стране

Виктор Черный Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Черный дал оценку пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, отметив абсолютную неготовность главы государства говорить о действительно важных для украинцев проблемах и отчитываться перед страной о своих действиях.

Парламентарий также подчеркнул, что Зеленский не пожелал отвечать, кто же все-таки оплатил проведение так называемого референдума из пяти вопросов.

"На пресс-конференции было полное игнорирование той катастрофической социально-экономической ситуации, в которой оказалась Украина, когда люди не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, у людей нет работы, массово закрываются бизнесы. Президент не дает ответа на эти волнующие вопросы и, более того, демонстрирует, что у него нет понимания того, какая катастрофическая ситуация сложилась в стране, а значит, он не способен с ней справиться", ‒ констатировал Виктор Черный.

Нардеп обратил внимание на то, что на пресс-конференции Зеленский постоянно упоминал о председателе Политсовета ОПЗЖ Викторе Медведчуке, иногда без всякого повода, спонтанно.

"Видно, что деятельность этого политика (Виктора Медведчука, ‒ ред.) беспокоит Зеленского больше, чем что-либо другое. И это прежде всего является свидетельством того, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает правильную позицию, а ее деятельность как оппозиционной силы действительно эффективна", ‒ подчеркнул парламентарий.

"И как бы власть ни старалась антиконституционными, преступными способами и средствами расправиться с представителями нашей партии, из этого ничего не получается. И этот вопрос остается для Зеленского крайне болезненным", ‒ резюмировал Виктор Черный.