Вигиринский о "Марше вышиванок": Нужно ли это улицам Киева? Политическая целесообразность преобладает

Андрей Вигиринский Фото: NewsOne

Киев до сих пор находится в красной зоне карантина, поэтому городская власть, учитывая эпидемиологическую ситуацию, могла и не удовлетворить заявку на проведение массового мероприятия - "Марша вышиванок", посвященного дивизии "Галичина", но политическая целесообразность перевесила.

Об этом в эфире ток-шоу "Великий день" на телеканале "Перший Незалежний" заявил политический эксперт Андрей Вигиринский.

Гость студии, комментируя запланированный на сегодняшний вечер "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина" и отвечая на вопрос, почему столичная власть дала разрешение на проведение мероприятия, обратил внимание на существование политтехнологии, которая связана с тем, что рейтинги и баллы можно получать на всем, что разъединяет.

"А вопрос истории, вопрос оценки исторических событий - его нельзя толковать однозначно, потому что в период, допустим, начала функционирования СС "Галичина", могли быть цели одни, в дальнейшем они могли измениться, а мы пытаемся сегодня, уже в 2021 году, оценить историческое событие, накладывая на них свою сегодняшнюю реальность. Это не совсем правильно. А хуже всего, что политики спекулируют как раз на этих вещах ради того, чтобы заработать для себя кто-то на негативе, кто-то на позитиве политические баллы", - сказал Андрей Вигиринский.

Эксперт напомнил, что столица до сих пор находится в красной зоне карантина из-за распространения коронавируса.

"Но с прагматической точки зрения: мы сегодня находимся в красной зоне, и мне кажется, что дальновидный политик и политик с перспективами, как он себя видит, господин мэр и его большинство в Киевсовете, и его органы управления в столице могли бы теоретически заявку, которую подавали бы, не удовлетворить на проведение такого массового мероприятия, опираясь на объективную реальность эпидемиологической ситуации. Поэтому решение политическое. Оно одобрено... Нужно ли это сегодня улицам Киева? По-моему, нет. Но политическая целесообразность преобладает", - сказал он.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Киеве состоится "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина". Организаторами выступают сообщество "Союз ветеранов войны с Россией", "Правый сектор. Киев", ВОО "Сокил". Такое мероприятие в столице проводят впервые.

Как сообщали, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива во время брифинга в ВРУ заявил, что Общественное движение "Патриоты - За жизнь" становится центром борьбы с фашизмом и нацизмом, которые сегодня возрождаются и укрепляются в Украине с разрешения властей.