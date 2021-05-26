Верховный суд удовлетворил самоотвод одного из судей по делу Медведчука

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В среду, 26 мая, в Верховном суде прошло заседание по рассмотрению иска председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука относительно обжалования Указа президента о введении против него санкций, сообщает "Страна".

Как отмечается, адвокатом Виктора Медведчука в данном процессе выступает Валентин Рыбин.

Один из судей заявил самоотвод, так как в материалах дела имеются данные под грифом "секретно", а у него нет соответствующего доступа.

Коллегия судей вышла в совещательную комнату для рассмотрения заявления о самоотводе.

В результате судьи удовлетворили самоотвод одного из судей из-за отсутствия допуска к государственной тайне.

Теперь дело передадут в Верховный суд для распределения между судьями, которые имеют доступ к гостайне.

Адвокат Виктора Медведчук Валентин Рыбин говорит, что судьи очень часто берут самоотвод по санкционным делам из-за отсутствия доступа к государственной тайне, хотя в законе таких причин для самоотвода не предусмотрено. При этом практически все материалы таких дел находятся под грифом "секретно".

Также Рыбин сообщил, что он имеет третий уровень доступа к секретной информации, но уже месяц СБУ не даёт ему возможности ознакомиться с материалами дела относительно Медведчука, которые находятся под грифом "секретно". Такие действия со стороны СБУ адвокат связывает с умышленным затягивание процесса.