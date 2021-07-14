Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ

Александр Тупицкий РБК-Украина

Указ об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал в конце марта

Верховный суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, передает ZN.UA со ссылкой на источники в Верховном суде.

Указ об отмене указа беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта. В КСУ тогда заявили о том, что указы президента незаконны и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства, позже Тупицкий подал иск в Верховный суд. При этом в конце декабря прошлого года президент Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Также суд решил, что действия Зеленского в отношении Тупицкого являются незаконными.

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Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.