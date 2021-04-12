Верховный Суд отказал Януковичу в праве принимать участие в заседаниях по видео

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Суд также отметил, что осужденный по собственному желанию может принять участие в рассмотрении уголовного производства

Верховный суд отказался предоставить бывшему президенту Украины Виктору Януковичу право участия по видеосвязи в заседаниях по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"ККС ВС отказал в признании обязательного участия осужденного в судебном заседании во время кассационного рассмотрения, мотивируя это тем, что ВС лишен возможности обеспечить его явку, поскольку В. Ф. Янукович находится за пределами территории Украины. Суд отметил, что осужденный по собственному желанию может принять участие в рассмотрении этого уголовного производства.

Решая ходатайство по обеспечению участия осужденного в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи в порядке международной правовой помощи, ККС ВС также отказал в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

В суде объяснили это тем, что во время досудебного расследования в этом уголовном производстве РФ ранее уже отказывалась обеспечить выступление Януковича по видеосвязи в порядке международной правовой помощи.

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Напомним, на днях бывший президент Виктор Янукович обратился в Верховный суд с требованием разрешить ему участвовать в заседании по кассационной жалобе по делу об аннексии Крыма.