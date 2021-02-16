Верховная Рада вернула конкурсы на госслужбу

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В прошлом году конкурсы были отменены из-за пандемии коронавируса

Верховная Рада Украины вернула конкурсы на занятие должностей в государственных органах. Они были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Соответствующее решение было принято 16 февраля после того, как законопроект поддержали 282 народных депутата.

Согласно документу, конкурсы на должности государственной службы категории "А" будут объявлены в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона, а на категорий "Б" и "В" — в течение девяти месяцев.

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Также после вступления документа в силу для чиновников, заключивших контракт на прохождение госслужбы в период пандемии, контракты будут действовать от пяти месяцев до одного года, в зависимости от категории. Кроме того, законопроект возвращает исполняющим обязанности глав ведомств полномочия руководителей.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении и сократила сроки внесения поправок в законопроект №4531, который предусматривает возобновление проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы.