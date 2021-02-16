live
Новости » Политика Читати новину українською

Верховная Рада вернула конкурсы на госслужбу

Фото из открытых источников

В прошлом году конкурсы были отменены из-за пандемии коронавируса

Верховная Рада Украины вернула конкурсы на занятие должностей в государственных органах. Они были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте ВРУ. 

Соответствующее решение было принято 16 февраля после того, как законопроект поддержали 282 народных депутата. 

Согласно документу, конкурсы на должности государственной службы категории "А" будут объявлены в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона, а на категорий "Б" и "В" — в течение девяти месяцев.

Новости по теме: Госслужащие смогут оставаться в должности до 70 лет: Президент подписал закон

Также после вступления документа в силу для чиновников, заключивших контракт на прохождение госслужбы в период пандемии, контракты будут действовать от пяти месяцев до одного года, в зависимости от категории. Кроме того, законопроект возвращает исполняющим обязанности глав ведомств полномочия руководителей.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении и сократила сроки внесения поправок в законопроект №4531, который предусматривает возобновление проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Японии создали пост министра по одиночеству Премьер-министр Украины анонсировал ипотеку под 5% Шмыгаль анонсировал смену руководителей на таможнях КМУ обновил перечень лекарств для борьбы с COVID-19

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Санкции против каналов. Денег от МВФ не будет? Должность для Витренко. Тарифы | Ток-шоу
Закрытие телеканалов: Реакция мира |
Закрытие каналов. Назначение Витренко. Тарифы. Ситуация на
Вакцинация украинцев. Сотрудничество с МВФ. Поездка Зеленского в Эмираты | Ток-шоу
Закрытие телеканалов. Больницы на карантине. Непогода в Украине. Ипотека под 5% | Детали дня | 15.02.21