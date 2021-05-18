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Верховная Рада уволила Петрашко с должности министра экономики

Игорь Петрашко Фото из открытых источников

За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов

Верховная Рада Украины уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по собственному желанию. Голосование проходило на внеочередном заседании, которое транслировала РАДА.

За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

Как известно, Игорь Петрашко возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 17 марта 2019 года.

Кроме этого, депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Алексея Любченко, который возглавляет Государственную налоговую службу с 29 апреля 2020 года, на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра.

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Напомним, 14 мая двое министров написали заявления о своей отставке с должностей. Уйти с постов по собственному желанию сообщили министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В тот же день, в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

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