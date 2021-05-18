Верховная Рада уволила Криклия с должности министра инфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий

За отставку проголосовали 284 народных депутата

Верховная Рада Украины уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры по собственному желанию. Голосование проходило на внеочередном заседании, которое транслировала РАДА.

За отставку министра проголосовали 284 парламентария.

Как известно, Владислав Криклий возглавлял Министерство инфраструктуры с 29 августа 2019 года.

Кроме этого, депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины.

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Напомним, 14 мая двое министров написали заявления о своей отставке с должностей. Уйти с постов по собственному желанию хотят министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В тот же день, в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.