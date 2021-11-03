Верховная Рада устранила неточности в законе о деолигархизации: Что изменилось

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В законе уточнили, что решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления ряда ведомств

Верховная Рада Украины во время сегодняшнего пленарного заседания проголосовала за устранение неточностей в принятом законе №5599 об деолигархизацию. Голосование состоялось в соответствии со статьей 131 регламента без переголосования всего закона.

В частности, коррекцию ряда положений закона поддержали 252 депутата.

В законе уточнили, что решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета Украины.

Также СНБО за десять рабочих дней до дня проведения заседания, где имеют целью признать лицо олигархом, должна сообщить ему об этом. В сообщении должны быть указаны признаки, по которым человека могут признать олигархом. После этого такая информация публикуется на сайте СНБО.

В то же время уточнения позволяют такому человеку устно дать свои объяснения прямо на заседании Совета нацбезопасности без письменных документов.

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Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект о олигархов №5599. Что он предусматривает, читайте по ссылке.