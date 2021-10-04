Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 7 октября

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

О вопросах, которые планируется поднять на заседании, не сообщается

Верховная Рада Украины в четверг, 7 октября, соберется на внеочередное заседание. Об этом спикер сказал во время заседания Согласительного совета, который транслирует канал "Перший Незалежний".

"Сегодня утром поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00", - сообщил Разумков.

По словам главы парламента, инициатором заседания стал беспартийный народный депутат Антон Поляков. О вопросах, которые планируется поднять на заседании, не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

2 октября стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" уже собрала больше необходимых 150 подписей для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Кроме того, на съезде "слуги народа" обсуждали, что глава парламента может потерять депутатский мандат. В частности, когда голосовали за Разумкова на должность председателя Верховной Рады, он написал заявление на выход из фракции. И у "слуг" до сих пор есть эта бумага.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию о вероятном увольнении с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова. По его словам, спикер как "слуга" должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. И подчеркнул, что Разумков отныне уже не является членом команды СН, а партийцы имеют к нему миллион вопросов.

К слову, ранее глава ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности он не намерен.

Также стало известно, что Верховная Рада Украины завтра, 5 октября, может проголосовать за включение вопроса об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова в повестку дня и определится с процедурой его рассмотрения. А в четверг, 7 октября, планируется решающее голосование.