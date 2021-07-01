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Верховная Рада разблокировала подписание законов о налоговой амнистии

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Ни одно из постановлений не набрало минимально необходимых 226 голосов

Верховная Рада Украины отклонила ряд проектов постановлений об отмене решений ВР относительно принятия законов о налоговую амнистию. Ни одно из постановлений не набрало минимально необходимых 226 голосов, передает Укринформ.

Исходя из этого, спикер парламента Дмитрий Разумков сможет подписать законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" (№5153) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" (№5156). После этого документы будут направлены на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Авторы проектов постановлений об отмене решения ВР о принятии закона №5153 заявили, что рассмотрение этого законодательного акта и его принятие, по их мнению, прошли с нарушениями требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады.

В то же время авторы проектов относительно отмены закона №5156 отмечают, что этот документ "противоречит статье 67 Конституции Украины, которой установлена единая для всех граждан обязанность платить налоги и подавать ежегодные декларации, статьи 24 Конституции Украины, в соответствии с которой граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом".

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Напомним, 15 июня Верховная Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс о добровольное декларирование активов физических лиц из пакета президентских законопроектов о налоговой амнистии. Он предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года.

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