Верховная Рада разблокировала подписание законов о налоговой амнистии

Ни одно из постановлений не набрало минимально необходимых 226 голосов

Исходя из этого, спикер парламента Дмитрий Разумков сможет подписать законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" (№5153) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" (№5156). После этого документы будут направлены на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Авторы проектов постановлений об отмене решения ВР о принятии закона №5153 заявили, что рассмотрение этого законодательного акта и его принятие, по их мнению, прошли с нарушениями требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады.

В то же время авторы проектов относительно отмены закона №5156 отмечают, что этот документ "противоречит статье 67 Конституции Украины, которой установлена единая для всех граждан обязанность платить налоги и подавать ежегодные декларации, статьи 24 Конституции Украины, в соответствии с которой граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом".

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Напомним, 15 июня Верховная Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс о добровольное декларирование активов физических лиц из пакета президентских законопроектов о налоговой амнистии. Он предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года.