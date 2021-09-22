Верховная Рада признала выборы в Госдуму РФ нелегитимными

Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата

Так, парламент признает очередные выборы депутатов в Государственную думу Российской Федерации 2021 года незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной. Кроме этого, Рада призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в России, фактам незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины из отдельных территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, Рада отметила, что включение граждан Украины в списки избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ является незаконным и безосновательным с точки зрения Конституции Украины и международного права, поскольку Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Украины, а принуждение жителей Крыма и ОРДЛО к приобретению гражданства РФ является нарушением международного гуманитарного права.

В то же время отмечается, что процесс формирования так называемых списков избирателей в Крыму и в отдельных районах Донбасса для голосования на выборах также имеет признаки очередного нарушения Россией положений международного гуманитарного права.

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Напомним, накануне сообщалось, что Европейский Союз не признал выборы в Государственную думу России и местные выборы во временно оккупированном Крыму. В частности, Брюссель призывает Москву отказаться от незаконной оккупации полуострова. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.