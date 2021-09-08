Верховная Рада приняла законопроект о публичности зарплат чиновников в госкомпаниях

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Изменения будут касаться членов правления госкомпаний, а также членов наблюдательных советов

Верховная Рада на заседании поддержала во втором чтении законопроект №3952, которым предлагается сделать сведения об оплате труда в госкомпаниях публично доступными для граждан. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Как отмечается, документ поддержали 324 нардепа, и он вносит изменения в законы Украины "О защите персональных данных" и "О доступе к публичной информации". Так, публичной информацией будут считаться данные о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда и вознаграждения должностных лиц.

"Изменения будут касаться членов правления госкомпаний, а также членов наблюдательных советов. Речь идет о компании, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине", – говорится в сообщении.

В частности, к таким госкомпаниям относятся ПриватБанк, "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", НАК "Нафтогаз Украины".

Как известно, их отнесут к распорядителям публичной информации. Такая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Предполагается, что закон обяжет госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своих сайтах.

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Напомним, что ранее Верховная Рада Украины легализовала виртуальные активы. Их владельцы смогут легально обменивать и декларировать активы, а международные криптокомпании – регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.