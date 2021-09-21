Рада приняла закон о признании гуманитарных грузов весом до пяти тонн

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Документ распространяется только на грузы, связанные с предотвращением эпидемий

Верховна Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи" (3527), который расширяет полномочия облгосадминистраций относительно признания гуманитарной помощью грузов весом до пяти тонн. Об этом говорится в эфире заседания парламента.

Как отмечается, решение поддержали 283 народных депутатов.

Известно, что документ предусматривает расширение полномочий Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций о признании гуманитарной помощью грузов весом до пяти тонн, а также грузов весом до 22 тонн, если они состоят исключительно из товаров, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемий, перечень которых утвержден Кабинетом Министров Украины, или предназначенных для преодоления других чрезвычайных ситуаций.

Также действующая редакция закона позволяет этим органам признавать такими грузы весом до трех тонн.

Новости по теме: Рада в четверг может провести внеочередное заседание

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон № 4662 по обеспечению возможности закупки инновационных лекарственных средств по договорам управляемого доступа. За него проголосовало 309 народных депутатов.