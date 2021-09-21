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Рада приняла закон о признании гуманитарных грузов весом до пяти тонн

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Документ распространяется только на грузы, связанные с предотвращением эпидемий

Верховна Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи" (3527), который расширяет полномочия облгосадминистраций относительно признания гуманитарной помощью грузов весом до пяти тонн. Об этом говорится в эфире заседания парламента.

Как отмечается, решение поддержали 283 народных депутатов.

Известно, что документ предусматривает расширение полномочий Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций о признании гуманитарной помощью грузов весом до пяти тонн, а также грузов весом до 22 тонн, если они состоят исключительно из товаров, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемий, перечень которых утвержден Кабинетом Министров Украины, или предназначенных для преодоления других чрезвычайных ситуаций.

Также действующая редакция закона позволяет этим органам признавать такими грузы весом до трех тонн.

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Напомним, что ранее Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон № 4662 по обеспечению возможности закупки инновационных лекарственных средств по договорам управляемого доступа. За него проголосовало 309 народных депутатов.

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