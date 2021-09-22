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Верховная Рада приняла закон о борьбе с антисемитизмом

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Документ запрещает юдофобию и любые ее проявления

Верховная Рада Украины на заседании в среду, 22 сентября, приняла закон №5109 о предотвращении и противодействии антисемитизму. Документ поддержали 283 нардепа. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Как отмечается, документ дает определение антисемитизма, запрещает юдофобию и ее проявления и предусматривает ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.

Таким образом, проявлениями антисемитизма считаются, в частности, призыв, сокрытия или оправдания убийства или причинения им вреда, высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост), изготовление, распространение каких-либо материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.

Кроме этого, к антисемитских проявлений относятся: умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, иных сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов), мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных евреям.

Как известно, за нарушение закона предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность, а также возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате проявлений антисемитизма.

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Напомним, что ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с антисемитизмом. В документе дается обозначение антисемитизма, указываются его основные проявления и прописывается наказание за него.

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