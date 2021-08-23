Верховная Рада приняла обращение по Крыму: О чем просят международное сообщество

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Парламентарии призывают международные организации принять резолюцию о поддержке Крымской платформы как инструмента консолидации международных усилий, которые направлены на деоккупацию полуострова

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 23 августа, приняла обращение, в котором призвала усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для деоккупации полуострова. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

В частности, обращение одобрено 283 голосами и направлено в ООН, ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, Парламентскую ассамблею ОЧЭС, Европарламент, правительствам и парламентам иностранных государств.

В документе Совет призывает международные организации принять резолюцию о поддержке Крымской платформы как инструмента консолидации международных усилий, которые направлены на деоккупацию Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. Депутаты также обращаются с призывом к мировому сообществу воздержаться от поддержки действий и инициатив РФ, которые прямо или косвенно направлены на противодействие деятельности и развития Крымской платформы.

Также парламентарии акцентируют внимание на важности сохранять международную политику непризнания попытки аннексии Крыма Россией, предотвращать со стороны государства-оккупанта и ее оккупационных администраций нарушением норм международного права.

Иностранных партнеров также призывают усилить политико-дипломатическое и экономическое давление на Россию в ответ на нарушение ею норм международного права.

Кроме того, в Раде подчеркнули важность и впредь придерживаться международной политики непризнания попытки аннексии Крыма, предотвращать со стороны государства-оккупанта и ее оккупационных администраций нарушением норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины, поддерживать безопасность в регионе Черного и Азовского морей.

Кроме того, проект постановления предлагает осудить принудительную паспортизацию граждан Украины, которую РФ осуществляет на временно оккупированных территориях, и призывает иностранных партнеров не признавать эти документы и усилить давление на Россию с требованием прекратить незаконную паспортизацию.