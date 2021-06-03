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Верховная Рада повысила штрафы за перегруженный транспорт

Фото из открытых источников

За закон проголосовали 280 депутатов

На заседании 3 июня Верховная Рада приняла законопроект №3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", предусматривающий усиление ответственности за перегруженный транспорт. Соответствующая информация размещена на сайте парламента

Как отмечается, документ на законодательном уровне закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля.

Предусмотрено, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегруза пользователей (владельцев) транспортных средств будут наказывать такими штрафами: 

  • до 2% включительно - в размере 1700 грн;
  • от 2% до 5% - в размере 5100 грн;
  • от 5% до 10% - в размере 8500 грн;
  • от 10% до 20% - в размере 17 тысяч грн;
  • от 20% до 30% - в размере 34 тысяч грн;
  • более 30% - в размере 51 тысячи грн.

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Кроме этого, закон расширяет полномочия "Укртрансбезпеки" относительно осуществления габаритно-весового контроля. Теперь ведомство получило право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Также для выполнения возложенных задач и функций "Укртрансбезпека" имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.

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Напомним, с 1 июня в Украине начали действовать ежегодные ограничения на движение грузовиков

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