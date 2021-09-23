Верховная Рада одобрила закон о деолигархизации

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Законопроект поддержали 279 парламентариев

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект о олигархов №5599. Об этом говорится на сайте парламента.

Нардепы рассмотрели законопроект по сокращенной процедуре, что вызвало возмущение у оппозиции. Парламентарии оппозиционных партий даже блокировали трибуну Рады.

Отметим, что документом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

В документе прописано, что определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Законопроект №5599 был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским в начале июня. Рада одобрила законопроект " О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в первом чтении 1 июля.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что пребывание законопроекта о деолигархизации на экспертизе в Венецианской комиссии не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении в парламенте.