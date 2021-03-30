Верховная Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября

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Документ поддержали 249 народных депутатов

Верховная Рада одобрила постановление №5292, предусматривающее проведение внеочередных выборов Харьковского городского председателя 31 октября. Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ.

"Назначить внеочередные выборы Харьковского городского председателя Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года. Центральной избирательной комиссии... определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского председателя", - указано в постановлении.

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Как отмечается, авторами постановления выступили представители фракции "Слуга народа", члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко и Андрей Клочко.

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Напомним, 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19. Его сердце остановилось ночью в немецкой больнице "Шарите".

По итогам местных выборов 25 октября 2020 года Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был объявлен мэром Харькова без принятия присяги. Он занимал должность городского главы с 2010 года. Теперь обязанности мэра временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

24 февраля Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий умершего городского главы.

В начале марта Харьковский городской совет передал в Верховную Раду необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра.