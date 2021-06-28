Верховная Рада 29 июня проведет два заседания - пленарное и внеочередное

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Соответствующее распоряжение уже подписал спикер парламента Дмитрий Разумков

Верховная Рада Украины завтра, 29 июня, проведет запланированное и внеочередное заседания. Инициатором второго выступил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков в своем Facebook.

"Завтра Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, соберется еще и на внеочередное - по инициативе президента Украины. Только что подписал соответствующее распоряжение. Начало – в 16:00", - отметил спикер.

Согласно распоряжению, к рассмотрению на внеочередном заседании запланировано семь законопроектов, среди них:

проект закона о критической инфраструктуре (№5219);

проект закона об основах национального сопротивления (№5557);

в связи с принятием предыдущей инициативы - увеличение численности Вооруженных Сил Украины (№5558);

законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (№3743) и ряд др.

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Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что кроме пленарных заседаний, предусмотренных графиком Верховной Рады, на этой неделе состоятся еще два внеочередных.