Верещук пока не будет принимать непосредственного участия в консультациях ТКГ, - Арестович

Facebook/Ирина Верещук

Сначала ее участие будет иметь ознакомительный характер

Участие вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) пока будет иметь ознакомительный характер. Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Ирина Верещук пока не будет принимать непосредственного участия в консультациях ТКГ, поскольку ей, как профильному вице-премьер-министру, сначала нужно ознакомиться с ситуацией. Ситуация там непростая. Определенное время пойдет на понимание специфики и логики переговоров", - отметил он.

Кроме того, Арестович рассказал, что последняя кадровая ротация в ТКГ от 5 ноября была связана с назначением председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина на должность временного исполняющего обязанности первого заместителя председателя украинской делегации вместо Алексея Резникова, которого переназначили на должность министра обороны Украины.

"Уже завтра, 10 ноября, Костин примет участие в работе ТКГ на уровне глав делегаций, тем самым заменит главу украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце, сделанной в конце июня", - добавил спикер.

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Напомним, ранее Ирина Верещук говорила, что с 10 ноября планирует присоединиться к роботи Трехсторонней контактной группы.

"Я буду приобщаться к переговорному процессу. Каким образом – увидим. Мы договорились с президентом Украины, что я буду участвовать, а потом увидим мою роль и место", – отметила она.