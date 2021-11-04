Верещук планирует присоединиться к работе ТКГ с 10 ноября

Вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук censor.net.ua

По ее словам, она имеет договоренности с президентом Украины

Вице-премьер – министр по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с 10 ноября планирует присоединиться к работе Трехсторонней контактной группы.

"Это произойдет в среду. Уже в следующую среду, на следующей неделе я буду участвовать в переговорном процессе. Каким образом – увидим. Мы договорились с президентом Украины, что я буду участвовать, а потом увидим мою роль и место", – отметила она в кулуарах парламента.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины от партии "Слуги народа", глава оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны. Ее кандидатуру обсуждали во фракции.

Но 4 ноября Верховная Рада Украины поддержала назначение новых членов Кабинета министров, в частности Ирину Верещук – на должность первого вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.