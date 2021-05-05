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Венедиктова заменила руководителя прокурорской группы по делу "Роттердам+"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Прокурор САП трижды закрывал дело

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам+". Об этом она написала на своей странице в Facebook

"Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мною принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р+", - написала генеральный прокурор.

Кроме этого, Венедиктова напомнила прокурор САП трижды принимал решение о закрытии производства, три раза его решения были отменены. Один раз постановление об отмене вынес ВАКС и еще два раза соответствующие постановления отменил и. о. руководителя САП Максим Грищук. 

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Как отмечается, трижды и детективы НАБУ, и сторона, которая получила статус потерпевшей по делу, обращались к ВАКС с тем, чтобы компетентный суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако такие основания найдены не были и в отводе было отказано.

Напомним, в начале апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+".

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