Венецианская комиссия предлагает внести изменения в проект закона о переходном периоде

Венецианская комиссия Фото из открытых источников

Венецианская комиссия предлагает привести в соответствие положение об ответственности за уголовные преступления и пересмотреть дифференцированное отношение к различным категориям преступников

Венецианская комиссия предлагает внести ряд изменений в законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" на Донбассе и Крыму. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на текст заключения.

В документе отмечается, что проект закона предлагает создать только общую правовую рамку для различных мероприятий переходного периода во время процесса реинтеграции территорий.

"Документ общий и размытый — выполнение закона будет зависеть от имплементированных законов и актов. А отмена ряда нормативно-правовых актов, как это предусмотрено действующим проектом закона, создала бы в стране правовой вакуум", - отметили в комиссии.

Кроме того, "венецианка" считает, что законопроект в значительной мере основан на принципах международного права, но такие значения как "переходный период" в нем имеют более узкое понятие, чем в международном праве.

"Украина не может изменить базовые положения международного права по вопросам вооруженных конфликтов. Такие положения должны быть либо убраны из проекта, либо должно быть четко указано, что они отражают только украинское прочтение международного права", - говорится в заключении.

В свою очередь, Венецианская комиссия предлагает привести в соответствие положение об ответственности за уголовные преступления во время оккупации и пересмотреть дифференцированное отношение к различным категориям преступников. Закон должен касаться всех преступлений во время оккупации, а не только тех, которые совершены определенными субъектами конфликта.

Также предлагается сузить и уточнить положение о люстрации в соответствии с международными стандартами.

Предлагается четко сформулировать положения конвалидации документов и пересмотреть ограничительный подход в признании сертификатов, степеней и званий, выданных на оккупированных территориях.

Кроме этого, комиссия рекомендует отразить в законопроекте особый конституционный статус Автономной Республики Крым и Севастополя.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что в законе "О государственной политике переходного периода" Российская Федерация будет четко определена, как страна-агрессор.