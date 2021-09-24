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Венецианская комиссия попросила предоставить одобренный Радой текст закона об олигархах

Зеленский и Букиккио также обсудили реформу Конституционного суда

Президент Владимир Зеленский провел разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Стороны обсудили одобренный парламентом закон об олигархах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", – говорится в публикации.

Зеленский и Букиккио также обсудили реформу Конституционного суда и ситуацию с отбором кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия.

"Президент Украины и председатель Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все имеющиеся сейчас препятствия – устранены", – добавили в ОП.

Новости по теме: Отмена закона об олигархах: В Верховной Раде зарегистрировали 12 постановлений

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Законопроект поддержали 279 парламентариев.

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