Венецианская комиссия назвала деолигархизацию политическим оружием против оппонентов

Фото из открытых источников

Предложенная украинскими властями модель не нашла поддержки в Европе

Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы раскритиковала деолигархизацию власти как инструмент давления на политических оппонентов. Об этом сообщил Forbes.

Как отмечается, идея "деолигархизации" на первый взгляд, популярна в обществе, однако предложенная украинскими властями модель не нашла поддержки в Европе.

"Это звучит хорошо, ведь почти все, кто не является корпоративным титаном в Украине, согласны с деолигархизацией своей страны. Но слишком легко владеть ею как политическим оружием, поэтому европейцы считают ее грубой", - говорится в сообщении.

Известно, что 23 сентября Верховная рада Украины приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Кроме этого, сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Так, во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

А 11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Документ поддержали 279 парламентариев.