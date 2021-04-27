Великобритания ввела санкции против 14 россиян

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Они были причастны к коррупции

Великобритания ввела санкции против 14 россиян в рамках инициативы по борьбе против коррупции. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

По данным страны, эти россияне в 2007 году были причастны к серьезной коррупции, незаконно присвоив российскую государственную собственность на сумму в $230 миллионов при помощи сложной схемы, которая включает сфальсифицированные налоговые льготы.

В список санкций вошли Павел Карпов, Елена Химина, Дмитрий Клюев, Артем Кузнецов, Юлия Майорова, Андрей Павлов, Ольга Степанова и Олег Уржумцев. Они фигурируют и в "списке Магнитского" Евросоюза.

Другие фигуранты – Станислав Гордиевский, Геннадий Плаксин, Владлен Степанов, Виктор Маркелов, Вячеслав Хлебников и Алексей Шешеня, которые тоже оказались под санкциями Великобритании, ранее были внесены в список санкций Минфина США.

Теперь активы этих 14 россиян будут заморожены и на территории Великобритании. Въезд в страну им тоже будет запрещен.

О существовании коррупционной схемы, в которой, по утверждению Лондона, участвовали эти люди, узнал финансист Сергей Магнитский. В 2008 году он был обвинен в уклонении от уплаты налогов, а в 2009 году скончался в больнице следственного изолятора "Матросская тишина".

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