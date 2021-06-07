Ведущее американское СМИ констатирует, что украинские власти ведут репрессии в отношении лидера оппозиции Виктора Медведчука

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Американский консервативный журнал о международной политике The National Interest пишет, что власти Украины ведут репрессии в отношении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Медведчук - далеко не единственная мишень все более нелицеприятных политических репрессий. В середине апреля Служба безопасности Украины задержала в Харькове 60 демонстрантов, которые попытались выступить против действий местного городского совета. Власти не стали обвинять протестующих в насильственных действиях - на самом деле свидетельств такого поведения не было. Вместо этого украинские службы безопасности заявили, что некие "пророссийские политические силы" отправили демонстрантов для проведения акций протеста, чтобы "оправдать возможные акты российской агрессии против Украины". К такому расплывчатому, эмоционально заряженному обвинению можно отнести практически любую политическую деятельность", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.