Ведущая польская газета раскритиковала деолигархизацию Зеленского и преследование Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

В своем законе о деолигархизации президент Украины Владимир Зеленский уделяет большое внимание вопросу собственности СМИ, так как именно медиа имеют большое влияние на избирательный процесс и ситуацию в стране. Учитывая то, что фактически все основные украинские телеканалы принадлежат украинским олигархам, бросается в глаза тот факт, что под президентские санкции попали исключительно три оппозиционных канала: "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом пишет одно из ведущих польских изданий Gazeta Wyborcza.

Издание подчеркивает, что в Украине прекрасно функционируют все СМИ, принадлежащие таким крупным олигархам как Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, и даже телеканалы экс-президента Петра Порошенко. В этом списке нет только телеканалов народного депутата Украины от ОПЗЖ Тараса Козака, работа которых была заблокирована внесудебными санкциями СНБО в феврале этого года.

"В этом "клубе" нет трех новостных телеканалов: NewsOne, "112 Украина" и ZIK, санкции в отношении которых были введены Советом национальной безопасности и обороны Украины в феврале. По данным украинских служб, они якобы финансировались за счет средств от нелегальной торговли углем с самопровозглашенными республиками Донбасса", – пишет Gazeta Wyborcza.

Также польское издание напоминает, что под санкции президента попали не только телеканалы и их владелец, а также председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, которого сейчас украинские власти обвиняют в государственной измене. Не удивительно, что оппозиция выступила с конструктивной критикой в адрес инициативы Зеленского о деолигархизации страны.

"Законопроект вызвал тотальную критику со стороны оппозиции, которая указала, что Зеленский и его окружение сами становятся новыми олигархами", – говорится в публикации.

Само же издание поддерживает мнение, что этот законопроект "призван создать видимость борьбы с олигархами", а также будет "использоваться для блокировки телеканалов за критику действий президента".

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.

"Решение несправедливое, оно построено на нарушениях Уголовного процессуального кодекса, в том числе в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, ‒ сказал Медведчук. – Суд не учел доводов защиты. Но я лично, как и представители моей защиты, был готов к любому решению, потому что мы понимаем, что это лишь один из этапов борьбы".