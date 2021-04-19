Ведущая канадская газета: Путин был зол за наложение санкций на Виктора Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Украины Виктор Медведчук и президент России Владимир Путин Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин разозлился после того, как украинская власть применила санкции к оппозиционному политику, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом пишет автор статьи ведущей канадской газеты The Globe and Mail.

"Зеленский, который ранее считался мягким в отношении России, в начале этого года закрыл три телеканала. Виктор Медведчук, личные активы которого также были заморожены, был ключевой фигурой в стране при бывших президентах Леониде Кучме и Викторе Януковиче", - идет речь в тексте.

В статье приводятся слова украинского политолога Тараса Березовца, который называет одной из причин эскалации ситуации на границе Украины именно введение санкций против Медведчука.

"Это одна из причин, по которой Путин начал эту эскалацию. Он был очень зол на эти санкции в отношении Медведчука и этих трех каналов", - говорит политолог.

Напомним, в статье Deutsche Welle сказано, что президент Российской Федерации Владимир Путин раздражен поведением украинских властей и санкциями со стороны Белого дома, включительно с заявлением президента США Джо Байдена о том, что "Путин - убийца".