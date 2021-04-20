Ведущая канадская газета: Путин активно реагирует на закрытие Зеленским трех оппозиционных телеканалов и введение санкций против Медведчука

Президент РФ Владимир Путин ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин активно реагирует на закрытие украинским главой государства Владимиром Зеленским трех оппозиционных телеканалов и введение санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом идет речь в статье ведущей канадской газеты The Globe and Mail.

Автор статьи пишет о том, что российский президент мог начать передвижение войск, чтобы проверить, где проходят красные линии новой администрации Белого дома или же оказать влияние на политику Украины.

"Поскольку Россия отказывается объяснять передвижения своих войск, политическим обозревателям остается лишь гадать о мотивах и намерениях Путина. Некоторые считают, что он хочет проверить Байдена, чтобы увидеть, где проходят красные линии новой администрации (одновременно то же самое делает Китай в отношении Тайваня). Другие считают, что стягивание российских войск направлено на то, чтобы повлиять на политику внутри Украины, где недавно по распоряжению Зеленского были закрыты три телеканала, и введены санкции против Виктора Медведчука", - говорится в тексте.

Напомним, санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука продолжают обсуждать мировые СМИ.