Василий Нимченко: Обмен пленными – это главный индикатор мирного процесса, но власть и сама этим не занимается, и не дает это делать Медведчуку

Василий Нимченко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук стоял у истоков переговорного процесса, и никто так программно и стратегически, как он, не занимался возвращением удерживаемых лиц с неподконтрольных территорий. Сейчас Медведчука отстранили от участия в этом процессе, и он полностью остановился. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко.

Парламентарий отметил, что Медведчук показал себя как эффективный переговорщик, в том числе и потому, что не делил людей на "ватников" и украинцев, исходя из места их проживания.

"У истоков процессов обмена стоял Виктор Медведчук как член гуманитарной подгруппы на минских переговорах, которые начались еще в 2014 году. Равноудаленность Виктора Медведчука воспринималась людьми, нашими гражданами, украинцами, которые живут на неподконтрольной территории, потому что он не делил этих людей на "ватников" и украинцев. Кроме того, никто так программно и стратегически, как Медведчук, не занимался возвращением незаконно удерживаемых людей и военнопленных. Был создан целый центр, который занимался этим вопросом", – отметил Василий Нимченко.

Нардеп подчеркнул, что никто из гуманитарной подгруппы, кроме Медведчука, не ездил на неподконтрольную территорию, чтобы договориться о возвращении людей домой, к семьям.

"Первый шаг Виктора Владимировича по обмену был еще в мае 2014 года, он сотнями выводил их ‒ сам или с представителями правоохранительных органов, в частности с главой СБУ. В ОРДЛО знают, что благодаря Виктору Владимировичу и из Украины на ту сторону было перевезено 354 человека, которые отбывали наказание или были задержаны на подконтрольной территории. Также там знают, что те, кого освобождали по инициативе Медведчука, не просто подписывали бумаги, он их вывозил за свой счет. Освобождение людей – это была его миссия, его гражданская позиция. Главный индикатор, показатель реальных действий, направленных на установление мира, ‒ это возвращение незаконно удерживаемых лиц, все остальное у нас блокируется. Власть не дала ему этим заниматься", – отметил Василий Нимченко.