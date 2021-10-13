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ВАКС поддержал закрытие дела "Роттердам+"

Роттердам+ Фото из открытых источников

В то же время, постановление о закрытии дела обжаловали "Центр противодействия коррупции", Виктор Чумак, потерпевшие Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов

Сегодня, 13 октября, судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая оставила в силе постановление прокурора Дениса Демкива о закрытии дела "Роттердам+". Об этом сообщают пресс-службы ВАКС и ЦПК.

Согласно сообщению, следственный судья ВАКС закончила рассмотрение и отказала в удовлетворении жалоб потерпевших и заявителя на постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по делу "Роттердам+".

Постановление о закрытии дела обжаловали общественная организация "Центр противодействия коррупции", Виктор Чумак, а также потерпевшие Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов. Однако следственная судья ВАКС отклонила все жалобы.

В ГПК отмечают, что надеются на Апелляционную палату ВАКС, которая может отменить постановление прокурора САП Демкива и возобновить производство.

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Напомним, в начале апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+".

А в мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова заменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам+".

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