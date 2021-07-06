Вадим Рабинович: Закон о коренных народах - это издевательство власти

Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о коренных народах, который призван защищать от культурной ассимиляции три народности – крымских татар, караимов и крымчаков (им позволяется обучение на родном языке за счет государства и свои СМИ). А вот русские и другие нацменьшинства в этот список не попали.

Особенно этому порадовался народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Олег Семинский, предположив, что теперь русские будут ущемлены в правах.

Ситуацию вокруг законопроекта о коренных народах прокомментировал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Слуги" сами ответили на все вопросы: закон принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила – один идиот заявил, что "наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав…", и мы – партия "ОПЗЖ" – подает в суд на этого народного депутата", – сообщил политик.

В любом случае, считает сопредседатель партии "ОПЗЖ", "люди, которые были одурманены еще пару лет назад, начинают понимать, какая партия может принести стране спасение, мир и процветание".

"Они уже прекрасно понимают, что сегодня альтернативы "ОПЗЖ" просто не существует. Я не знаю, насколько мы идеальны, но на сегодняшний день мы – абсолютно лучшие!"