Вадим Рабинович: Задача этой власти – уменьшить население Украины

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Действия и решения власти приводят к мысли, что перед ней стоит задача по уменьшению населения Украины.

К такому выводу пришел народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Политик признался, что он не понимает, как расценивать происходящее, и в качестве примера привел так называемую борьбу власти с эпидемией коронавируса.

"Я не понимаю, как расценивать ситуацию с COVID-19. То, что кто-то называет "стабилизацией ситуации", по сути, означает смерти 500 человек в сутки! Например, в Великобритании при заражаемости 40-50 тысяч человек умирает 38 человек, а у нас "при наличии подготовленной медицины" умирает полтысячи и никто не обращает внимания!" – заметил народный депутат.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" напомнил заявления Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что "Украина – чемпион мира по борьбе с ковидом"!

"Я не знаю, в чем власть – чемпионы, наверное, по "закатыванию в асфальт" средств из "ковидного фонда", за которые необходимо было закупать медицинское оборудование, кислород, повышать заплаты медикам. Наверное, мы чемпионы по полному разрушению медицинской системы – украинские медики массово бегут из страны, уже наблюдается нехватка 38% врачей, а министр Ляшко позволяет себе угрозы увольнять невакцинированных медиков!" – возмутился политик.

Вадим Рабинович много разговаривает с избирателями, и все они жалуются на одно: без денег в украинских больницах делать нечего.

"Сегодня украинцы должны покупать за свои деньги медикаменты, кислород, не исключаю, что нам скоро надо будет и электричество больнице покупать…", – заметил народный депутат.

"Я никогда не был сторонником заговоров, но складывается такое ощущение, что у них (власти – ред.) стоит задача уменьшить население Украины. Они хотят не давать нам кушать, отдыхать, лечиться, учиться – существовать!", – возмутился сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Хочу напомнить о том, что у нас есть такое же право на Украину, как и у "зелёных". Напомню и о том, что народ имеет право на сопротивление по отношению к власти, которая порабощает его – это закон!" – резюмировал Вадим Рабинович.