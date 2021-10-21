Вадим Рабинович: За убийственный госбюджет-2022 ОПЗЖ голосовать не будет!

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Предложенный Верховной Раде проект Государственного бюджета на 2022 год не ориентирован на социальные нужды людей, и за него фракция ОПЗЖ голосовать не будет.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире программы "Ток-шоу №1 с Василием Головановым" на телеканале "Украина 24".

Политик, хоть и иронично, но достаточно ясно объяснил, какая ситуация сложилась сегодня вокруг главного финансового документа страны.

"Председатель колхоза собрал рабочих крестьян и говорит: в прошлом году мы засеяли 100 га пшеницы, – и всё тля съела. В этом году мы засеяли 200 га пшеницы, – и снова всё тля съела. В следующем году мы засеем 750 га пшеницы, и пусть она подавится… Так и наш бюджет", – констатировал Вадим Рабинович.

Сопредседателя партии ОПЗЖ возмущают заявления о том, что Государственный бюджет на 2022 год является одним из лучших.

"О чем вообще говорят эти люди (власть, – ред.)? Да вы лучше спросите у людей, стали ли они за эти 2,5 года жить лучше?! Вы – власть – закатали в дороги "ковидные" деньги, а людям сегодня лечиться не за что! Сейчас 500 млрд из этого бюджета мы должны потратить на международные выплаты, хотя стоило бы потратить их на оборону. Да это бюджет, который не просто не развивает страну, он закрепощает людей. Поэтому в конце бюджета-2022 должно быть написано: "Крепостное право гарантирует зарплату и другие преференции…". Этот бюджет – убийственный, он не дает Украине развиваться, и за такой бюджет фракция ОПЗЖ голосовать не будет", – заявил Вадим Рабинович.

В то же время сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" дал несколько советов власти.

"Если вы не знаете, что и как нужно делать, то могу подсказать: наберитесь мужества и скажите "международным партнерам", мол, 10-20 лет мы не будем вам платить, иначе народ погибнет. Если европейцы считают нас – Украину – форпостом демократии, борцами с агрессией, то пусть не забирают у нас деньги! Польше, которая ни с кем не борется, дали 80 млрд на развитие, а нам дали 3 млрд, напичкали иностранцами наблюдательные советы, а теперь у нас бюджет не сходится. Совести нет – бюджет не сходится, мозгов нет – бюджет не сходится, потому что всё тля съела", – все так же иронично заметил Вадим Рабинович и уже серьезно констатировал: власть не сможет реализовать то, что обещала народу, поскольку "хотелки" "слуг" больше доходов бюджета".