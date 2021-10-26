Вадим Рабинович: Я рад, что сам Данилов рекламирует мой Telegram-канал

Вадим Рабинович Украина24

Telegram-канал народного депутата Украины, сопредседателя политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича решением Совета национальной безопасности и обороны назван наиболее опасным для страны.

Об этом сообщил сам политик в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24", уточнив, что этот список был обнародован лично секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

"Я хочу себя поздравить: секретарь СНБО Данилов зачитал список из 10-ти Telegram-каналов, которые, по его мнению, являются наиболее опасными для страны. В этот список попал и лично мой TG-канал", – сообщил Вадим Рабинович, назвав такое решение "оригинальным".

"Это, конечно, оригинально, и я рад, что он (Данилов – ред.) меня рекламирует. Но, мне кажется, они (власть – ред.) люди очень странные…", – заметил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Политик признался, что не понимает, кто наделил секретаря СНБО правом определять, кто "дружественный" или "не дружественный" к власти.

"Я вообще не понимаю, как секретарь СНБО может определять дружественные или недружественные Telegram-каналы. Телеканалы закрыли, Интернет-СМИ закрыли, все закрыли… Так давайте тогда всю страну перекрасим в зеленый цвет и будем у них по ниточке ходить!" – с иронией предложил Вадим Рабинович.