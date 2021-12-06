Вадим Рабинович: Я хочу увидеть коалиционное соглашение монобольшинства!

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Скриншот из видео

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович будет требовать обнародования коалиционного соглашения, которое подтверждает законность формирования монобольшинства в Верховной Раде Украины девятого созыва.

Об этом политик заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Я до сих пор не видел коалиционного соглашения нынешнего большинства. Поэтому я, народный депутат Украины, сопредседатель второй крупнейшей фракции в стране – "Оппозиционная платформа – За жизнь", – прошу предоставить подписанное коалиционное соглашение (даже внутри партии "Слуга народа"), по которому монобольшинство правит уже 2,5 года", – заявил политик.

"В случае, если такой документ предоставлен не будет, – продолжил Вадим Рабинович, – это означает, что не было выполнено главное требование Конституции, и монобольшинства просто не существует, монобольшинство – это обман граждан нашей страны, это значит, что большинства нет".

"Дайте нам, то, что по Конституции Украины предписано – коалиционное соглашение. Если его нет, значит все – обман, значит власть вообще не смотрит в Конституцию, значит правительство, избранное этим монобольшинством, тоже не законно. В конце концов, это значит, что эта "зеленая" власть хуже своих предшественников, и она должна уйти!" – подчеркнул Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" напомнил лозунги, с которыми партия "Слуга народа" и кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский приходили во власть.

"Под их лозунгами остановить войну и установить мир, развивать экономику, платить учителям и медикам по 4000 евро подписались большинство украинцев. Но прошло 2,5 года, и мы все поняли, что это был очередной обман", – констатировал политик.

"Поэтому сейчас каждый честный "слуга" должен подойти к парламентской трибуне и сказать, что, мол, готов выйти из партии "Слуга народа", которая не выполняет обещания, данные своим избирателям. Мы обманули свой народ", – резюмировал Вадим Рабинович.