Вадим Рабинович – власти: Великая Отечественная война была, есть и будет в истории и наших сердцах

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Нынешняя власть перекручивает историю, пытаясь всех убедить в том, что никакой Великой Отечественной войны не было, что не было тех советских героев, благодаря которым она сегодня живет! Но что бы кто ни говорил, как бы не старался перекручивать и переписывать историю, а Великая Отечественная война была, есть и будет и в истории, и в наших сердцах!

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, комментируя в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" предложение Совета национальной безопасности и обороны отменить исторический термин "Великая Отечественная война" и вместо этого употреблять название "советско-немецкая война" либо же, как альтернативный вариант, – называть события ВОВ обобщенно, частью Второй мировой войны.

"Я читал предложения СНБО о том, что Великую Отечественную войну теперь нужно называть "советско-немецкой"… Люди, как же нам пытаются вывернуть мозги!" – возмутился политик.

А пока власть думает, как еще переписать и перекрутить историю, Украина готовится к празднованию Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравил всех украинцев с этим событием.

"Я хочу всех поздравить с Днем освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, потому что 99% из нас – это внуки и правнуки победителей! Не проигравших, не тех, кто прятался по "схронам", а победителей! А нам сегодня пытаются вменить, что они не были победителями, что победителями были те, кто стрелял в своих соотечественников! Вдумайтесь только, сегодня депутаты голосуют за присвоение звания "Героя Украины" сотенному УПА Мирославу Симчичу, который в Великую Отечественную войну уничтожил целое село! Вдумайтесь и в то, что сегодня по всей стране уничтожают памятники настоящим героям той ужасной войны, которую теперь то и называть правильно нельзя. Что они делают с нашей памятью? У нас же у всех есть голова на плечах, у нас у всех есть память!" – возмутился политик.

"Но как бы там ни было, Великая Отечественная война – она была в истории, она есть и будет и в нашей памяти, и в наших сердцах. А герои – это воины Советской Армии! Так и передайте СНБО!" – резюмировал Вадим Рабинович.