Вадим Рабинович: Власть запугивает украинцев, чтобы было легче ими управлять

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Государство Украина никакой "финансовой подушки" ни бизнесу, ни гражданам не предоставляет; экономического обоснования тезисам власти нет, зато она то и дело, что пугает украинцев нападением России. Вывод: причин верить "зелёной" власти нет.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы не верили ни единому слову этой власти только потому, что экономического обоснования их тезисам попросту нет, – обратился к украинцам политик. – Например, власть говорит, что тарифы повышаться не будут. Допустим, я верю. Но в то же время тарифы для предприятий, пекарен, фабрик, заводов повышаются в три раза! Это означает, что если я – владелец пекарни, то повышение тарифов я закладываю в себестоимость хлеба, и он дорожает. Так это работает с любым производителем! А это означает, что цены будут расти в 2-3 раза и ничего поделать с этим невозможно".

Возмущает народного депутата и то, что государство не предоставляет ни бизнесу, ни рядовым гражданам так называемой "финансовой подушки", как это делают в Европе.

"Наше государство никакой финансовой подушки не предоставляет. В Германии, например, если ты торговал на сумму 5000 евро, то государство предоставляет эти 5000 евро просто потому, что эпидемия COVID не дает торговать. А что у нас? А у нас ты обязан вакцинироваться или носить с собой ПЦР-тест, ты обязан ходить на работу, на которой получаешь мизер, за который не можешь прожить", – обратил внимание Вадим Рабинович.

В это же время, продолжил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", "пока часть власти пугает нас нападением России, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывает, как пытается договориться о контракте на транзит газа на 15 лет из… России".

"Если на вас нападут, тогда о каком транзите газа может идти речь?! Значит, они (власть, – ред.) понимают, что врут и дурят народ!.. Я согласен, если народ готов терпеть ради какой-то надежды, какой-то цели. Но нам же предлагают терпеть просто ради того, чтобы терпеть!" – возмутился народный депутат.

К тому же, продолжил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", "эта власть никак не может заполучить абсолютное управление страной и людьми, поэтому она постоянно чем-то пугает людей".

"Власть специально запугивает народ, чтобы он думал только о том, как выжить, а не о том, что власть их делает голодными и нищими. "Зеленая" власть ежедневно рассказывает нам разные страшилки, как "завтра на нас Россия нападет". Все это делается с одной целью: добить страну и напугать людей, ведь испуганным человеком всегда легче управлять", – констатировал Вадим Рабинович, и не исключил, что рано или поздно у украинцев "терпець урветься"…