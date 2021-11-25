Вадим Рабинович: Власть ставит над нами какой-то дьявольский эксперимент! Настало время объединяться и спасать страну!

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Нынешняя власть ставит над страной какой-то невероятный, дьявольский эксперимент – Украина стоит на пороге общенациональной катастрофы.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире программы "Ток-шоу №1 с Василием Головановым" на телеканале "Украина 24".

"Эти "слуги" продали народ, продали страну и отказались от всех своих предвыборных обещаний, поверив которым люди отдавали за них свои голоса. И это привело к тому, что Украина стоит на пороге общенациональной катастрофы по целому ряду направлений", – подчеркнул политик.

Первое, на что он обратил внимание, так это на меморандум, подписанный с Международным валютным фондом.

"Подписанный меморандум – это документ об окончательном закабалении Украины, украинцев просто взяли и "сдали в ломбард". Проще говоря, МВФ будет назначать руководство в прокуратуре, наблюдательных советах, банках…", – заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Второй важный момент, на который обратил внимание политик, – это поднятие тарифов, охарактеризовав решение власти как "проявление отношения рабовладельцев к рабам".

"В МВФ говорят: "В Германии тарифы выше…". Но у них и зарплата измеряется тысячами евро, а у нас сотнями!" – напомнил Вадим Рабинович.

Но и это не все, констатировал народный депутат, и напомнил недавнее заявление европейского комиссара о том, что между властью Украины и ЕС достигнута договоренность о выделении Украине 1,2 млрд долл.

"Взамен этого мы – Украина – откроем свою границу и заселим страну мигрантами из Сирии и Афганистана. Это что вообще такое?!" – возмутился Вадим Рабинович.

В связи с этим политик сообщил, что на очередном заседании Согласительного совета глав фракций он будет обращаться ко всем руководителям фракций с призывом требовать от власти выступить с докладом и рассказать, "что она там придумала, за что продала страну, а также требовать поставить под контроль Верховной Рады все, о чем и с кем власть договаривается".

"Следующая сессионная неделя должна начаться именно с этого! Людям жить не за что, а они еще иммигрантов сюда завозят, строят лагеря для беженцев и пособия раздают такие, что любой украинский инженер обзавидуется. Я хочу напомнить коллегам: нас избрал народ, и мы должны защищать интересы народа, несмотря на монобольшинство!" – подчеркнул Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" не понимает, как такое может быть, что в парламентско-президентской республике народные депутаты не знают, какой меморандум власть подписала с МВФ, на каких основаниях и каких мигрантов будут пускать в страну.

"Почему власть дезинформирует общество по каждому вопросу? Министр говорит: завтра – война, а начальник штаба это отрицает. Потом глава разведки говорит: "Будет!..", и тут же президент говорит: "Не будет!.." … Как такое может быть, что министр говорит одно, а начальник генштаба – другое. Кто-то из них точно должен уйти в отставку!" – уверен Вадим Рабинович.

Политик считает: все происходящее сегодня в Украине – "это просто "дьявольский эксперимент" по уничтожению Украины и ее народа".

"Проблемы начались тогда, когда мы все решили, что самолётом может управлять любой желающий… У нас на каждом высоком посту сидит кум, который раньше людей хорошо стриг, классно феном волосы укладывал, ну или стриг собаку. Но ведь так нельзя!.." – возмутился политик.

"Страну уничтожают некомпетентные люди, и мы должны молчать? Нет, не должны! Мы должны действовать – настало время объединяться и спасать страну!" – резюмировал Вадим Рабинович.