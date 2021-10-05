Вадим Рабинович: В войне между Зеленским и Разумковым не видно выигрыша народа

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

"Милые бранятся – только тешатся!.. Чем больше "зеленая" власть будет ругаться, тем сильнее она делает своих оппонентов". Так народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович прокомментировал в программе "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" события, разворачивающиеся вокруг отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, инициированной пропрезидентской фракцией "Слуга народа".

"Я – сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя", а не "Слуга народа", поэтому выскажу свое мнение, как оппонент. Я вообще не понимаю, почему должен за них переживать. Монобольшинство "слуг" выбрали своего спикера, теперь они его убирают. Я хорошо отношусь к Дмитрию Александровичу Разумкову, я чай у него пью, но мне как сопредседателю "Оппозиционной платформы – За життя" все равно. Они 1,5 года жили рука об руку, плевали на оппозицию. Посудите сами: закон "Об оппозиции" так и не принят, процедура принятия закона "Об олигархах" показала, что никакого парламентаризма в Украине уже не существует, а они ругаются между собой. Что ж, милые бранятся – только тешатся!.." – с иронией заметил политик.

Все происходящее сегодня в лагере политических оппонентов Вадим Рабинович называет "спектаклем".

"Возможно, это очередной политтехнолический шаг. Сами посудите: людям есть нечего, впереди зима, тарифы растут, цены растут, а обсуждается только возможная отставка Разумкова. Да мне плевать, кто у них там будет спикером! Что сегодня необходимо сделать, так это: передать газ, который добывается в Украине, на нужды населения и по нормальной цене; прекратить выплаты по международным платежам, которые мы уже просто не можем тащить; выгнать из наблюдательных советов государственных компаний всех прихлебателей типа Лещенко, которые получают по 300 тыс. грн в месяц", – считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя".

В любом случае, "в войне Зеленого и Разумкова никакого выигрыша для народа" политик не видит.

"И чем больше "зеленая" власть ругается между собой, тем сильнее она делает своих оппонентов. Чем быстрее они полностью переругаются, тем быстрее они закончат свое правление", – резюмировал Вадим Рабинович.