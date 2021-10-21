Вадим Рабинович: Украина приближается к экономической и моральной катастрофе!

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

И власть президента Порошенко, и власть президента Зеленского – по сути одна группа, которая уничтожает Украину. Все действия ведут к тому, что наша страна приближается как к экономической, так и моральной катастрофе.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире программы "Ток-шоу №1 с Василием Головановым" на телеканале "Украина 24".

"Украина стремительно приближается к экономической и моральной катастрофе. Экономика страны – в упадке, людям устроили тарифный геноцид, им платят нищенские зарплаты и пенсии и ходят рассказывают, как все у нас хорошо, сплошь и рядом одни победы", – возмутился политик.

Вадим Рабинович посоветовал власти прекратить строительство дорог, не брать откаты, а поддержать простых граждан в столь непростое для них и страны время.

"Возьмем к примеру Германию – там во время локдауна правительство выделяет людям деньги, чтобы они могли выжить. А как поступает наше правительство? Правильно, оно закатывает деньги в дороги", – возмутился сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Вторая катастрофа – моральная, продолжил Вадим Рабинович.

"Украинцы поверили "слугам". Но тут в их рядах появилась Галина Третьякова, заявления которой сложно комментировать. А наговорила она много: и предлагала бедным запретить иметь детей, чтобы не платить помощь, и легализовать секс-индустрию, не так давно радовалась смерти коллеги, и теперь эвтаназию решила узаконить. То есть, получается, теперь, когда власть доведет вас до отчаяния своей бездарной политикой, вы сможете покончить с жизнью таким способом", – иронично заметил народный депутат, еще раз подчеркнув, что подобные заявления и действия подобных Третьяковой политиков ведут к моральной катастрофе.

"Мы не знали, как избавиться от власти Порошенко. Теперь не знаем, как избавиться от этой – "зеленой" власти Зеленского. А это по сути одна группа, которая уничтожает нашу с вами страну", – резюмировал Вадим Рабинович.