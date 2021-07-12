Вадим Рабинович: У нас была содержательная встреча с Дмитрием Козаком, я его проинформировал о позиции ОПЗЖ по Минску

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком и донес до него позицию ОПЗЖ по Минским соглашениям. Об этом украинский парламентарий рассказал в эфире телеканала "Перший Незалежний".

По его словам, в настоящее время он пытается донести позицию партии до всех членов "нормандского формата".

"Я стараюсь сейчас донести позицию партии до всех членов "нормандского формата". Я был во Франции две недели назад, встречался и в Сенате.., и в МИДе, что еще важнее, и везде мне удалось рассказать наше видение, рассказать позицию партии, которая безальтернативно считает, что Минск, Минские соглашения, подтвержденные ООН, - это основа всех наших завтрашних действий. После этого я был в России, я встречался и с Козаком, и в Государственной думе. В первую очередь с Козаком, потому что он самый активный участник Минских соглашений, знает, что там происходит, и отвечает за этот участок. Я думаю, что у нас была содержательная беседа, в которой я проинформировал их о том, что я был во Франции, о чем был разговор, и, безусловно, довел позицию нашей партии, и рассказал, в общем-то, если честно, все как мы знаем, видим и как мы понимаем", - высказался Рабинович.

Вместе с тем он подчеркнул, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не подменяет собой государственный орган.

"Мы говорим как парламентская партия и, самое главное, представители народа и избирателей, которые хотят мира, которым мы обещали мир, и мы обязаны работать, все сделать для мира", - заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович по приглашению Сената Франции, посетил французский парламент.