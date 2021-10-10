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Вадим Рабинович: Проголосовав за отставку Разумкова, Тимошенко "похоронила" "Батькивщину"

Вадим Рабинович Украина24

Юлия Тимошенко "похоронила" партию "Батьквщина" ровно в тот момент, когда согласилась голосовать вместе с монобольшинством за отставку председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Нет смысла обсуждать голосования в этом парламенте – они проходят так, как сказал Офис Президента. А вот голосование "Батькивщины" даже для меня было немножко шоком, настолько это было нелогично", – признался политик и поделился своим впечатлением от происходящего в парламенте на момент голосования.

"Происходило что-то запредельное. На трибуну вышел депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев и с каким-то особым цинизмом начал рассказывать гадости про "зелёных", моментально приплел туда Виктора Медведчука. И как только прозвучала фамилия нашего соратника, я сразу же понял: "Батькивщина" будет голосовать "за" отставку Разумкова", – рассказал Вадим Рабинович.

Политик подчеркнул, что все давно и хорошо понимают, "где рождаются решения по голосованиям".

"Сейчас "Батькивщина" ходит и рассказывает, мол, их голос ни на что не влияет. Я считаю, что это логика подлецов. Если твой голос ни на что не влияет – так не в парламенте сиди, а иди огород копай на даче. В любом случае Юлия Владимировна по-серьёзному похоронила свою политическую силу. И теперь логичным было бы переименовать партию, предавшую своих избирателей, а то "Батькивщина" звучит уже как-то нехорошо – за державу обидно", – предложил Вадим Рабинович.

В любом случае, после голосования за отставку Разумкова надеяться на сплочение парламентской оппозиции бесполезно, считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя".

"Не верьте в то, что кто-то переформатируется. С Тимошенко – вы все видите сами, с Порошенко вообще бесполезно разговаривать. Поэтому надо искать другие пути выхода, и как можно быстрее вытаскивать страну и народ из пропасти", – резюмировал Вадим Рабинович.

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